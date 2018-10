Am 1. Dezember 2018 startet die 1. deutschlandweite Speakerausbildung speziell für Frauen. Die „Female Speaker School“ bildet berufstätige Frauen zu professionellen Rednerinnen in Wirtschaft und Politik aus. In 12 Wochen erhalten die zukünftigen „zertifizierten Female Speaker“ eine solide, ganzheitliche und qualitativ hohe Ausbildung in Bühnenperformance, Marketing und direkter Praxis, damit sie professionell auf Bühnen überzeugen.

