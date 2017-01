Köln. Am 1. März 2017 fällt bei den Eckert Schulen Köln der Startschuss für das achtmonatige Praxisstudium zum Industriemeister IHK in den Fachrichtungen Metall oder Elektrotechnik. „Die Anmeldung zu dieser Weiterbildung in Vollzeit ist noch bis Ende Januar möglich“, so Regi...

Beschäftigte lernen in diesem Seminar, wie der Umgang mit Reichsbürgern zu gestalten ist und eskalative Dynamiken frühzeitig erkannt werden können. „Umgang mit Reichsbürgern – Psychologische Handlungsstrategien“ wird von Forensische Psychologie – Beratung – Coaching – Fortbildung am 19.04.2017 in Darmstadt durchgeführt. In dem eintägigen Seminar lernen Beschäftigte aus Behörden Hintergrundwissen zur Ideologie und den Dynamiken der Reichsbürge...

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.