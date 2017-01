Köln. Am 1. März 2017 fällt bei den Eckert Schulen Köln der Startschuss für das achtmonatige Praxisstudium zum Industriemeister IHK in den Fachrichtungen Metall oder Elektrotechnik. „Die Anmeldung zu dieser Weiterbildung in Vollzeit ist noch bis Ende Januar möglich“, so Regionalleiterin Gitta Roolf. „Bei uns werden die Teilnehmer step-by-step zu den IHK-Prüfungen hingeführt“, betont Roolf. Das bedeutet: Neun Wochen intensive Vorbereitung auf d...

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.