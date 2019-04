Frankfurt am Main, München und Berlin: Die Top 3 Städte beim Tax Free Shopping im März

Frankfurt am Main, München und Berlin führen die deutschen Städte im Bereich Tax Free Shopping an. Mit einem Umsatzplus von 8 Prozent in Frankfurt am Main und jeweils 5 Prozent in München und Berlin profitieren die drei Großstädte im März am meisten von internationalen Shoppern. Besonders ausgiebig gingen chinesische Touristen einkaufen: Mit 46 Prozent machten sie in der Main Metropole fast die Hälfte des Tax Free-Umsatzes aus. In München und Berlin belief sich der Anteil im dritten Monat 2019 auf knapp 23 Prozent. Während in Frankfurt die Shopper aus dem Reich der Mitte von jenen aus Thailand (7 Prozent) und Taiwan (5 Prozent) gefolgt werden, freuten sich Einzelhändler in München und Berlin vor allem über Einkäufer aus Russland (18 Prozent bzw. 16 Prozent) und Thailand (6 Prozent bzw. 7 Prozent).

