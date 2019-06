Eröffnung DIE KØJE in Hamburg: Österreichische Zirbenbettenmanufaktur eröffnet Store in der Hansestadt

Die österreichische Möbelmanufaktur Die Køje (www.diekoje.com) eröffnet einen weiteren Standort in Deutschland – dieses Mal am heutigen 13. Juni 2019 in der Hansestadt Hamburg. Mit an Board: Storeleiter und Inhaber Ralf Hamann.

