Frankfurt, 27.09.2018. Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens lädt das Secondhand Warenhaus Neufundland am Samstag, den 29.9.2018 zum großen Jubiläumsfest in die Lärchenstraße 135 in Frankfurt-Griesheim ein. Von 10:00 bis 16:00 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Spielen wie „Schießen an der Waschmaschinentorwand“, eine Auktion mit ausgesuchten Raritäten, 25% Rabatt auf alle Gebrauchtwaren und Leckeres zu essen und zu trinken. Eine kleine Ausstellung und Filmausschnitte geben einen Überblick über die 25-jährige Geschichte.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.