Baden-Baden, 14.11.2018 Was in Neuseeland lässig „no shirt, no shoes, no worries“ heißt, heißt auf einer Insel am anderen Ende der Welt „Hakuna Matata“. Allen, die jemals den Disney-Film „Der König der Löwen“ gesehen haben, sind diese beiden Wörter geläufig. Es heißt so viel wie „es gibt keine Sorgen“ und trifft damit den Lebensstil auf der Insel Sansibar ziemlich gut. Die aktuelle Ausgabe des Wellness-Reise-Magazins SPA inside nimmt ihre Leser mit auf eine Reise ins Paradies – nach Sansibar.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.