Der Reiz an Wettbewerben in selbstgebauten Seifenkisten und Fluggeräten oder in schwimmenden Sautrögen ist klar: Diese spaßigen Freizeitrennen punkten mit unkalkulierbaren Herausforderungen und ungewissem Ausgang. Steht bei den Eigen-Kreationen der Bau und das Risiko der Funktionstüchtigkeit im Vordergrund, so benötigt man beim Umgang mit dem „Sautrog“ besondere Geschicklichkeit im Einklang mit Partner und Paddel.

