Eine der großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Mainz feiert ihr 30-jähriges Jubiläum: Concept Renkes & Partner mbB. Gegründet wurde die Kanzlei 1988 durch Werner Renkes, der zu Jahresbeginn 2015 aus der Gesellschaft ausgeschieden ist. Geführt wird das Unternehmen von Joachim Wittlich, Volker Hummel und Christian Wiesner. Seit kurzem gibt es mit Bettina Harms, die seit 2014 als Steuerberaterin in der Kanzlei arbeitet, eine Partnerin in der Führungsriege. Insgesamt sind 32 Mitarbeiter in der Kanzlei beschäftigt.

