Das internationale Wäschelabel bruno banani bringt Farbe in die schnöde schwarze Motorradkluft und zeigt mit seinen beliebten SKULL-Prints, was der echte Mann in diesem Frühjahr drunter trägt. Die Modelle FLOWER SKULL und WILD CAMOUFLAGE sind jeweils in drei Ausführungen als Short, Hipshort oder Tanga erhältlich und zeichnen sich durch ihren perfekten Sitz und das anschmiegsame Material auch unter der engsten Lederhose nicht ab. Die rockbare Badehose FLASHY PALM ermöglicht außerdem einen authentischen Auftritt am Pool oder Strand.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.