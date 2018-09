Frankfurt am Main, 13. September 2018. Die Bedeutung von Firmenakquisitionen steigt bei Logistikdienstleistern, doch kaum ein Unternehmen hat organisatorische Voraussetzungen geschaffen, um sich strukturiert mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dies ist ein Ergebnis der in Mai und Juni durchgeführten Befragung von deutschen Finanzinvestoren und Logistikdienstleistern über Mergers & Acquisitions in der Logistik durch das Beratungsunternehmen Miebach Consulting in Zusammenarbeit mit der DVZ.

