Frankfurt am Main, 22. November 2018. Miebach Consulting hat in Kooperation mit GS1 Germany eine neue Umfrage gestartet, um die wichtigsten Herausforderungen und Trends für die Supply Chain in der Konsumgüterindustrie zu ermitteln. Veränderungen im Konsumverhalten, neue Aufgaben in der Wertschöpfungskette sowie Online-Trends kombiniert mit dem Megatrend der Digitalisierung und dem Internet der Dinge setzen die Supply Chains unter Druck.

