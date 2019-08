pirobase imperia rückt auf der DMEXCO Verbesserung der Customer Experience mit PXM ins Rampenlicht

Am 11. und 12. September zeigt die pirobase imperia GmbH auf der diesjährigen DMEXCO in Köln, wie Unternehmen die Customer Experience mit emotionalen Produkterlebnissen optimieren können. Dafür stellt das Unternehmen an Stand C-053 in Halle 7.1 seine Lösung für Product Experience Management (PXM) vor. Mit dieser Kombination aus Content Management (CMS) und Produktinformationsmanagement (PIM) verfügen Unternehmen über einen Single Point of Truth und haben die Erlebnisse ihrer Kunden sowie alle Produktdaten im Griff.

