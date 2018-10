Wien/Hongkong/München, 10. Oktober 2018 – Insider Navigation (INS), der erste Anbieter von hardware-unabhängiger AR Indoor-Navigationstechnologie, und AR Automation Ltd, ein Joint Venture zwischen Visionaries 777 Ltd und eventa AG mit dem Fokus auf der Verknüpfung von AR und IoT, haben eine Kooperation angekündigt, um eine automatisierte Steuerungs- und Überwachungslösung für die vertical farming Industrie auf den Markt zu bringen. Die beiden Unternehmen werden ihr innovatives, revolutionäres Tool am Messestand von Visionaries 777 (Stand #304) auf der AWE EU 2018 in München vorstellen.

