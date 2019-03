Europas größte Computerzeitschrift COMPUTER BILD hat zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung Trusted Solution für die besten Softwarelösungen in Unternehmen vergeben. Die AZS System AG konnte erneut die Auszeichnung für sich gewinnen und überzeugte in diesem Jahr mit hohem Vertrauen und sehr hoher Empfehlung in der Kategorie Personalverwaltungssoftware.

