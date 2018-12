Gymnasium Harsewinkel, der Kurs „Digitales Design“: Die engagierten Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 11 haben was drauf – und noch viel vor! Intensiv arbeiten sie am Schulhof der Zukunft. Dabei einen Monat lang eng an ihrer Seite: Die Melos Experten für Sport- und Freizeitböden und die Technik-Spezialisten des Start-up Unternehmens Teu2tec. Aus dieser Kooperation entstand ein innovativer Fallschutzboden mit fantasievoll designten Stylemaker® Bodenbildern. Erst von Hand gezeichnet und dann mit dem iPad digitalisiert und produziert – im Klassenraum, im Teu2tec-Schülerlabor und in der Teu2tec-Produktion. Das Ergebnis inspiriert, war Thema in Tageszeitungen und wurde von der Schulleitung feierlich enthüllt.

