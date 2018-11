Ergotherapeuten haben einen besonderen Blick auf die Gesundheit, die sie nicht etwa als das Fernbleiben von Krankheit, sondern als Lebensqualität und Zufriedenheit, auch mit oder trotz bestehender Einschränkungen oder Krankheitssymptome beschreiben. Sie meinen: Das ist ein gutes Leben. Um ihren Klienten dieses zu ermöglichen, setzen sie sich immer wieder mit den dafür nötigen Anforderungen auf allen Ebenen auseinander, überprüfen Bewährtes oder entwickeln innovative Ansätze und neue Instrumente. So erlebt bei der Ergotherapiefachtagung des LVR-Klinikverbundes in Kooperation mit dem Deutschen Verband der Ergotherapeuten in Bonn am 20. November 2018.

