Fachbuchvorstellung zur DOG 2019: Imedos Systems GmbH präsentiert erstes Fachbuch zur Retinalen Gefäßanalyse

Der klinische Nutzen der Methode der „Retinalen Gefäßanalyse“ wurde in den letzten Jahren in verschiedensten wissenschaftlichen Studien deutlich. Jetzt erscheint das erste Fachbuch zum Thema mit dem Titel „Retinal vessel analysis – a new method of diagnostics and risk prediction”. Das Buch kann erstmals im Rahmen des Fachkongresses DOG 2019 vom 26. bis 29. September 2019 am Stand der Imedos Systems GmbH (Nr. 122, Convention Hall 1) bestellt und erworben werden.

