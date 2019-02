Die 9. Runde des portugiesisch-amerikanischen Acceleratoren-Programms Building Global Innovators (BGI) geht diese Woche in die heiße Phase und die deutsche Anamnese-Software Idana ist mit dabei: In Kooperation mit dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) bringt BGI junge Start-Ups und internationale Investoren zusammen. Mit einer Wild Card geht auch das Freiburger eHealth-Start-Up Tomes GmbH an den Start. Vom 24. Februar bis zum 1. März werden Geschäftsführer Lucas Spohn und technischer Leiter Jerome Meinke in Boston mit potentiellen Investoren über eine Expansion in den US-amerikanischen Gesundheitsmarkt sprechen.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.