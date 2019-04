Mit der Eventreihe Data Think-Up bringt die taod Consulting aus Köln ein neues After-Work Format zur Digitalisierung an den Start. Die Premiere am Mittwoch 15.05.2019 bei taod in Köln-Ehrenfeld zeigt Unternehmen den praktischen Einstieg in die Datenanalyse auf - und was sich hinter Begriffen wie Data Thinking und Data Discovery verbirgt.

