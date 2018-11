Neustadt, 15. November 2018: Mit dem Slogan „Softwarekompetenz am Bau“ treten die deutschen Softwareentwickler 2019 bei der BAU in München an. Langjährige Erfahrung in der Entwicklung anwenderbezogener Bausoft-ware und umfassende Kenntnisse rund um das Thema BIM; von diesen Kom-petenzen können sich Messebesucher in Halle C5 am Stand 318 überzeu-gen.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.