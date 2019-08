Projekt für einziges innerstädtisches Wohnhochhaus in Wiesbaden hat neuen Eigentümer

Die FBW Projektbau GmbH, die Projektentwicklungsgesellschaft der FBW Gruppe mit Sitz in Dreieich, hat die Mehrheit an dem Wohnareal des Projektes „Kureck“ in Wiesbaden erworben. In zentraler Innenstadtlage der hessischen Landeshauptstadt sollen ein Wohnturm mit rund 85 Einheiten sowie neun Häuser mit rund 70 Einheiten entstehen.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.