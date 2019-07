MOCOPINUS – Gewinner des Red Dot Awards 2019 für karbonisierte Holzprofile Auszeichnung für hohe Designqualität von CARBOSET10 .

Die Reihe von renommierten Auszeichnungen setzt MOCOPINUS in diesem Jahr mit einem international hochgeachteten Siegel für hervorragendes Design fort. Für die Kreation der prägnanten, haptischen Fassadenverkleidung CARBOSET10 wurde der traditionsreiche Hersteller von Vollholzprofilen jetzt mit dem Red Dot Award: Product Design 2019 geehrt. Im Rahmen der feierlichen Red Dot Gala fand im Essener Aalto-Theater am 8. Juli 2019 die Preisverleihung statt. Gleichzeitig hält CARBOSET10 Einzug in die Ausstellung „Design on Stage“ im Red Dot Design Museum in Essen und in das Red Dot Design Yearbook.

