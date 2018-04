Für den Türbandspezialisten Dr. Hahn ist die vergangene Fensterbau frontale 2018 die bisher erfolgreichste und auch internationalste Fensterbau. „Die positive Entwicklung unseres Exportanteils von nun rund 63 % spiegelte sich auch in der Besucherstruktur an unserem Stand wider“, so Eckhard Meyer, Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing, „wobei insbesondere Osteuropa in diesem Jahr stark vertreten war.“

