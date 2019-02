In nur wenigen Sekunden ist das Fenster aufgehebelt und die Wohnung durchwühlt. Für die Betroffenen ist das ein Schock. Neben dem materiellen Schaden ist vor allem das Eindringen in die Privatsphäre eine traumatische Erfahrung. Das Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden ist für eine lange Zeit verloren. Einbrecher haben in der Regel leichtes Spiel, wurde nicht an einen wirksamen Einbruchschutz gedacht. Bauherren sollten daher bereits bei der Hausplanung ein entsprechendes Maßnahmenpaket einbeziehen.

