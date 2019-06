Aura Connect - intelligente Beleuchtungsteuerungslösungen von AURA LIGHT

Neben klassischen Präsenzmeldern bietet der schwedische Hersteller AURA LIGHT nun auch Steuerungssysteme als komplette Lösungen an. Das in Kooperation mit dem finnischen Hersteller Helvar entwickelte System „ActiveAhead“ stellt dabei eine neue Entwicklungsstufe dar. Dieses selbstlernende und dadurch voraussehende System wird in zahlreiche Aura Light-Leuchten integriert und bildet so eine flexible, anwenderoptimierte Beleuchtungslösung. Ab sofort ist diese neue Technologie mit der Aura Lunaria Active Ahead, ein für seine Energieeffizienz prämierte Einlegeleuchte, verfügbar.

