Thema des High Level Forums (HLF) der Vereinten Nationen mit dem Titel „The Way Forward after UNISPACE+50 and on Space2030“ war, wie globale Herausforderungen des 21. Jahrhunderts mit Hilfe von Raumfahrtanwendungen gemeistert werden können. Die Ergebnisse aus dieser Konferenz dienen der Space2030-Agenda, welche im Detail im UN-Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums (UNCOPUOS) auf der Grundlage eines Austauschs der internationalen Raumfahrtgemeinschaft erarbeitet wird. Mithilfe der Empfehlungen und der darauf aufbauenden Agenda soll die nachhaltige Nutzbarkeit des Weltraums zu friedlichen Zwecken sichergestellt werden.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.