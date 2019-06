Stromberg-Zabergäu bei Russian Retail Week 2019 Moskau

Württemberger Wein in Russland? „Wir sehen viele Chancen. Lasst sie uns nutzen“, so das Resumee von Dr. Bernd Kost, der sich als deutscher Vertreter über viel Interesse beim bedeutenden Einzelhandelskongress in Moskau freuen konnte. Auf Einladung des russischen Lebensmittel-Einzelhandelsverbands referierte der Geschäftsführer der Weingärtner Stromberg-Zabergäu eG über den europäischen und insbesondere den deutschen Weinmarkt. Auf größtes Interesse stießen dabei die aktuellen Trends im deutschen Handel sowie die prognostizierten Änderungen beim Verbraucherverhalten als auch die Transformationen der Handelskanäle in Deutschland.

