In Zusammenarbeit mit dem Inkubator WERK1 und dem Freistaat Bayern veranstaltet ProChile am 9. und 10. Oktober 2019 den ProChile Innovation Summit in München. Die wichtigsten Protagonisten der Start Up Szene aus Deutschland und Chile kommen bei einem umfassenden Programm aus Konferenzen, Round Tables, Pitching- und Networking Sessions zusammen.

