IBBENBÜREN. Der Software-Anbieter RHAPSODY Software Solutions GmbH setzt weiter auf Wachstumskurs. So vergrößert das Unternehmen mit Sitz in Ibbenbüren und einem Standort in Hamburg sein Netzwerk und bietet in Zusammenarbeit mit dem neuen Unternehmen RHAPSODY Consulting GmbH (www.rhapsody-consulting.de) ab 2019 umfassende Dienstleistungen im Bereich Datenschutz- und IT-Beratung für klein- und mittelständische Unternehmen an. Ab Mitte 2019 werden beide Unternehmen, die vollständig unabhängig voneinander am Markt aktiv sind, an einem neuen gemeinsamen Standort am Aasee in Ibbenbüren zu finden sein. Am Südring 170 werden beide Firmen rund 300 Quadratmeter Bürofläche nutzen.

