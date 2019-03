Der internationale Käufermarkt in Europa hat im letzten Quartal eine langsame aber positive Erholung erlebt. Grund hierfür ist vor allem die Stabilisierung der Währungen in den aufstrebenden Märkten des asiatisch-pazifischen Raums (APAC). Der Aufschwung der APAC-Währungen im Vergleich zum vorigen Quartal hat in Kombination mit der ständig wachsenden Bevölkerung und dem gestiegenen Einkommen der Mittelschicht zu einer Zunahme der Reise- und Einzelhandelsaktivitäten der Verbraucher in dieser Region geführt. Dies führte außerdem zu einer Stärkung der Kaufkraft im Ausland, wie der Planet Shopper Index zeigt.

