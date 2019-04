Die Themen ‚Digitalisierung‘ und ‚Industrie 4.0‘ sind in den meisten Unternehmen omnipräsent. Und in Fabriken unübersehbar: Neben Robotern hinter Schutzzäunen halten dort vermehrt auch mensch-kooperierende Roboter Einzug. „Diese Entwicklung verändert den Alltag und es ist wichtig, die in der Fabrik arbeitenden Menschen schon früh in den Transformationsprozess einzubinden“, sagt Ulrike Noormann, in der Industrie tätige Ergotherapeutin im DVE (Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.). Und erklärt, wie sie ihre Arbeit gestaltet, um Gesundheit, Sinnhaftigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz in der Fabrikhalle zu unterstützen.

Die Gründe, weshalb Roboter in Industriebetrieben nützlich sind, liegen auf der Hand: sie sind Hilfsmittel, übernehmen in der Fabrikhalle Arbeiten, die für Menschen körperlich zu schwer und auf Dauer gesundheitsbelastend oder -schädigend sind wie Heben, Bewegen, Lackieren oder Arbeiten in gefährlicher Umgebung und Ähnliches. Trotz aller Entlastung machen sich die Arbeiter in den Fabriken Sorgen, denn Maschinen und Roboter können immer mehr, sind wirtschaftlicher als Menschen, werden nicht krank, arbeiten ohne Pause. Und sie sind inzwischen zunehmend miteinander vernetzt, was Arbeit rückverfolgbar transparenter macht und – so die Hersteller – sie sind für die nahtlose Verbindung von digitaler und realer Welt und für eine intelligente, industrielle Produktion notwendig. Die Ergotherapeutin Ulrike Noormann arbeitet in der Industrie. Innerhalb der Planung ist sie für betriebliche Gesundheitsförderung zuständig. Ihr Ziel im Digitalisierungsprozess: eine verträgliche Symbiose für alle in der Fabrik zu erreichen.

