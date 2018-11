Verfügt der junge IT-Consultant über die erforderliche Senior-Qualifikation? Wann und an welcher Universität hat der Bewerber den Master of Science in Peking erworben? Verbreitet der Top-Favorit für die PR-Stelle diskriminierende Inhalte im Netz? Die Überprüfung von Bewerberinformationen muss unter wettbewerbsintensiven Bedingungen schnell gehen; die Personalabteilungen sehen sich mit digitalisierten fremdsprachigen Unterlagen aus aller Welt und somit neuen Manipulationsrisiken konfrontiert, die sie bisher in dieser Form nicht kannten. Um die objektiv nachweisbare Eignung eines Kandidaten nicht aus den Augen zu verlieren, prüfen Unternehmen bei risikosensitiven Positionen zum Beispiel in Management, IT, Einkauf oder Forschung & Entwicklung die angegebenen Qualifikationen auf ihre Richtigkeit. Diese Prüfung, auch Bewerber-Check oder Pre-Employment Screening (PES) genannt, findet vor der Einstellung statt und ist nicht zu verwechseln mit dem aus den USA oder Großbritannien bekannten Background-Check.

