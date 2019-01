Derzeit sind agile Methoden in der IT-Branche und in der Softwareentwicklung nicht nur sehr beliebt, sondern fast schon Standard. Von dem Einsatz agiler Methoden verspricht man sich eine produktivere Arbeitsweise und einen größeren Projekterfolg in kurzer Zeit. Das Konzept der Agile Scrum Group ist innovativ: das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Firmen außerhalb der IT zu unterstützen, agil zu werden.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.