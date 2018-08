Rund 30 Unternehmer folgten der Einladung des Wirtschaftsrates Sachsen-Anhalt in den „Kupper-Keller“ des Hotel „Am Anger“ in Wernigerode am 16. August 2018. In Zusammenarbeit mit der Sektion Harz, vertreten durch Katharina Neuber, Sektionssprecherin und geschäftsführende Gesellschafterin der Anoctua GmbH informierte der Wirtschaftsrat über die Chancen und Gefahren unternehmerischer Krisen.

