Company Bike ist Gründungsmitglied des neuen Fahrradwirtschaftsverbandes „Bundesverband Zukunft Fahrrad“

Am 17. Juli 2019 haben 21 Unternehmen der Fahrradwirtschaft im Haus der Bundespressekonferenz, Berlin, den „Bundesverband Zukunft Fahrrad“ (BVZF) gegründet. Aufgabe und Zweck des Verbandes ist es, die Fahrradmobilität in Deutschland zu fördern und weiterzuentwickeln. Dazu tritt der Verband in einen kontinuierlichen Dialog mit den politischen und gesellschaftspolitischen Entscheidungsträgern, um die Förder-, Steuer- und Abgabenpolitik in Deutschland „pro Fahrrad“ auszurichten. Ziel ist eine Verkehrswende, durch die sich die CO2-Emissionen im Verkehr bis 2030 um 40 Prozent reduziert haben und der Radverkehr einen Anteil vom mindestens 25 Prozent einnimmt.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.