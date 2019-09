Bundeswirtschaftsminister Altmaier trifft Unternehmer in Hannover und besucht das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum

Am Freitag, den 30. August 2019 besuchte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Rahmen seiner Mittelstandsreise das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum in Hannover und traf sich am Abend mit Unternehmern und Unternehmerinnen aus der Region um über die Umsetzung von Digitalisierungsstrategien in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie seine Ideen für die neue Mittelstandsstrategie zu besprechen.

