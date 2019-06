Alipay Instant Refund: Schnelle und bequeme Mehrwertsteuerrückerstattung für chinesische Touristen am Flughafen Frankfurt

Planet und Alipay bieten chinesischen Shoppern am Flughafen Frankfurt eine schnelle, digitale Möglichkeit der Mehrwertsteuer Rückerstattung: innerhalb von Sekunden können sie sich die Mehrwertsteuer für alle während des Aufenthalts in Deutschland getätigten Einkäufe am Planet Frankfurt Refund Desk in die Alipay Wallet ausbezahlen lassen. Das unkomplizierte Verfahren mit Alipay Instant Refund sorgt für eine positive Customer Experience beim Kunden und für zusätzlichen Umsatz für die Geschäfte am Flughafen, wo die chinesischen Touristen weiter einkaufen können. Innerhalb einer zweimonatigen Testphase wurden bereits über 30% aller Erstattungen über Alipay Instant getätigt.

