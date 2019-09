60 JAHRE SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER IN DEUTSCHLAND: SCHWEDISCHE UNTERNEHMEN WERDEN AUSGEZEICHNET

Securitas, HMS Networks und Parkster erhalten in diesem Jahr den Schwedischen Unternehmenspreis in Deutschland. Während einer Gala in Berlin zum 60-jährigen Bestehen der Schwedischen Handelskammer in Deutschland werden die Unternehmen für ihr besonders erfolgreiches Wirken in Deutschland ausgezeichnet. Dem Technologiekonzern ABB wird eine Ehrenauszeichnung für sein partnerschaftliches Arbeiten zuteil.

