Rohdaten-Export in Echtzeit: Flaconi fliegt auf Data Streams von Webtrekk

Berlin, 27. August 2019 – Die Online Beauty Destination Flaconi hat sich für Data Streams von Webtrekk, einem der Marktführer für Customer Intelligence und Marketing Analytics Software in Europa, entschieden. Damit beabsichtigt Flaconi künftig seine Rohdaten in Echtzeit – und nicht mehr in herkömmlichen Batches – weiterzuverarbeiten. Die führende Online Beauty Plattform plant, mit den Webtrekk Data Streams essenzielle Online-Shop-Parameter wie abgerufene Produktdetailseiten und Seiten-URLs echtzeitbasiert u.a. in die hauseigenen Analytics-Systeme zu übertragen, und mit entsprechenden Predictions angereichert, an die Marketing-Tools zur Echtzeit-Aussteuerung der Marketing-Budgets zu schicken.

