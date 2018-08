Modern, in klarem Design und mit neuer Farbigkeit – so kommt der Markenauftritt von OPUS Marketing nach dem kürzlich erfolgten Relaunch daher. Die seit 1991 bestehende Bayreuther Agentur zählt mittlerweile rund 50 Mitarbeiter. Im Sommer 2018 startete sie mit der NEW GENERATION in die Zukunft. Die stetige Weiterentwicklung bringt vieles mit sich: ein neues Selbstverständnis, neue Leistungen und einen neuen Look.

