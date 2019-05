DATA LOVER SUMMIT begeistert 300 Digital Marketers & Data Analysts

Webtrekk lud ein, über 300 wissbegierige Digital Marketers und Data Spezialisten folgten: Am 23. und 24. Mai fand der DATA LOVER SUMMIT hosted by Webtrekk in den Berliner Bolle Festsälen statt. In interaktiven Workshops und spannenden Vorträgen lieferte das Event detaillierte Einblicke, Use Cases und Best Practices zu datengetriebenem Marketing und Marketing-Effizienz sowie zu den Themen Datenerhebung, -analyse und -nutzung. Die Preisverleihung des Webtrekk Start-up Contests sowie die anschließende Afterparty über den Dächern Moabits markierten den krönenden Abschluss des zweitägigen Events.

