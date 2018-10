Ein langer, heißer Sommer bescherte auch den Hotels an Polens Ostseeküste volle Betten. Travel-Netto, Marktführer für Reisen von Deutschland an die polnische Ostsee, rechnet für dieses Jahr mit einem neuerlichen Zuwachs auf 28.000 Gäste. Zum Wachstum trägt besonders das steigende Angebot an Kurzreisen bei. In seinem Katalog für 2019 präsentiert der Veranstalter eine ganze Reihe von neuen Hotels der Luxusklasse. Gestiegen ist das Angebot vor allem im westlichsten Seebad Świnoujście (Swinemünde), das sich immer mehr an die Spitze der Beliebtheitsskala bei deutschen Gästen vorkämpft. Als neuen Service bietet Travel-Netto seinen Gästen das Zahlen mit Kreditkarte an.

