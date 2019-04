In musikalische Frühjahrswelten laden die Thüringer Bachwochen vom 12. April bis 5. Mai 2019 unter anderem nach Jena, Weimar und Eisenach ein. Werke Johann Sebastian Bachs werden auf vielfältige Weise interpretiert: So erwartet die Festivalbesucher am 27. April 2019 in Jena eine zeitgenössische Hommage der französischen Choreografin Claire Croizé an den Barockmusiker. Ebenfalls zu einem Festival lädt die Creuzburg bei Eisenach am 4. Mai 2019 ein. Zwanzig Chöre präsentieren im Rahmen von „InCantare“ ein vielseitiges Repertoire. Abwechslung verspricht auch die 7. Zeulenrodaer Kulturnacht am 17. Mai 2019. Konzerte von Irish Folk bis Jazz werden hier mit Kunstaustellungen und kulinarischen Köstlichkeiten verbunden.

