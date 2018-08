Ein Brandenburger Paar nimmt mit in einem alten Auto an einer Rallye durch 14 Balkanstaaten teil, um als Team Red-Nose Spenden für zwei soziale Projekte in Berlin zu sammeln, die ihnen sehr am Herzen liegen. Am 15. August präsentieren die roten Nasen ihren Rallye-Saab am Brandenburger Tor und stellen die Aktion und die Spendenprojekte am Brandenburger Tor der Öffentlichkeit vor.

