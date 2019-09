Light Up Berlin 2019

Am 05.Oktober 2019 treffen sich über 20 renommierte Light Painting Künstler aus 10 Ländern in Berlin und nehmen die Besucher mit in ihre faszinierende Welt des Lichts. Sie präsentieren ihre Kunstwerke und ihr Können erstmals gemeinsam einem breiten Publikum. Neben einer Ausstellung ihrer Bilder, Vorträgen und Live Vorführungen geben sie ihr Wissen in Workshops an das interessierte Publikum weiter. Einige Workshops richten sich speziell an Kinder und Jugendliche. In der Light Painting Photo Booth fertigen die Künstler Porträts der Besucher an. Body Painting, die künstlerische Illumination des Veranstaltungsortes, die kulinarische Versorgung der Gäste sowie der Verkauf von Light Painting Zubehör vervollständigen das Programm.

