Es ist auf der ganzen Welt beliebt und mittlerweile gibt es weltweit zahlreiche Ausgaben dieses Events: das Münchner Oktoberfest. Während wir uns in Deutschland in auf die diesjährige "Wiesn" vorbereiten, tut dies auch eine kleine, aber berühmte Stadt in Brasilien. Blumenau, im Südosten Brasiliens gelegen, richtet in diesem Jahr bereits zum 35. Mal das zweitgrößte Oktoberfest der Welt aus. Vom 3. bis zum 21. Oktober werden über 500.000 Besucher (2017: 568.000) erwartet, um deutsche Biere und Speisen zu genießen und an den ausgelassenen Festlichkeiten teilzunehmen. "O'zapft is!", und zwar in Brasilien!

