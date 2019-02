Was gibt es schöneres, als nach einem anstrengenden Arbeitstag oder am Wochenende eine Pause einzulegen um Freunde zu treffen, einen Drink zu genießen, zu plaudern und zu essen? Traditionelle Snacks dürfen in Brasilien an keinem Stehtisch der traditionellen Bars, den „Botecos“, fehlen. Die Köstlichkeiten der einheimischen Bars muss man einfach probieren! Von knusprig bis cremig, mit dem Zahnstocher oder der Gabel, begleitet von einem kalten Bier oder einer Capirinha aus tropischen Früchten – hier kommen echte Genießer voll auf ihre Kosten!

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.