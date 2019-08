Barrierefreie Ferienunterkünfte bei BestFewo: Vermittelte Übernachtungen sind um rund 30 Prozent gestiegen

Ob in Strandnähe, in der Stadt oder in den Bergen: Barrierefreie Ferienunterkünfte finden sich überall in Deutschland. Das Online-Portal BestFewo bietet allein hierzulande 6.000 passende Unterkünfte und folgt damit einem klaren Trend. Denn die Summe der vermittelten Übernachtungen in barrierefreien Ferienwohnungen und Ferienhäusern ist in den vergangenen drei Jahren um rund 30 Prozent gestiegen. Die meistbesuchten Orte finden sich in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

