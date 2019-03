Auch in dieser Woche versprechen die NBA Saturdays und die NBA Sundays presented by NBA 2K19 wieder feinste NBA Action zur besten Sendezeit. Am Samstag Abend spielen die New York Knicks gegen die Sacramento Kings – live zu sehen um 18:00 Uhr auf DAZN. Am Sonntag Abend, den 10.03., treffen dann die Philadelphia 76ers auf die Indiana Pacers. Die NBA Sundays finden in dieser Woche schon um 20:30 Uhr deutscher Zeit statt und sind im kostenlosen Livestream auf spox.com zu sehen. Darüber hinaus kann die Partie auch bei DAZN und natürlich im NBA League Pass mitverfolgt werden.

