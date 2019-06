Bikepark Bash 2019 wird erneut Anziehungspunkt für Rad-fahr-Enthusiasten

Oberhof. Wer sein Bike und coole Trails liebt, kommt seit der Eröffnung Ostersamstag am Bikepark Oberhof nicht vorbei. Logischerweise darf in diesem Fall auch das Szene-Event, „Bikepark Bash Oberhof“, nicht fehlen, der bereits 2016 zahlreiche Biker und Sport-interessierte in den Thüringer Wald zog. Vom 28. bis 30.06.2019 versammeln sich die Freunde der gehobenen Rad-fahr-Kunst erneut am Fallbachhang, um auf verschiedenen Trails den besten Fahrer und das beste Team zu krönen. An drei Tagen stehen verschiedene Wettkämpfe, wie DownHill für jedermann und ein Whip Contest, eine Händlermesse mit ausgewählten Unternehmen sowie ausgiebiges Netzwerken auf dem Plan.

